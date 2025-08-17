Le Paris FC débarque à Marseille et lâche un gros message à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi prochain, l’OM recevra le Paris FC au Vélodrome pour la deuxième journée de Ligue 1. Alors que le promu parisien se déplace à Angers ce dimanche (17h15), le déplacement à Marseille est déjà dans toutes les têtes. Légende du club, l’ancien gardien Vincent Demarconnay s’est livré sur la possibilité d’affronter un gros poisson du championnat français.

Propriété de la famille Arnault depuis octobre 2024, le Paris FC nourrit de grosses ambitions en Ligue 1. Avec un mercato estival très ambitieux, l’autre club de la capitale entend bien réussir ses grands débuts dans l’élite cette saison avec un premier déplacement sur la pelouse du SCO d’Angers ce dimanche après-midi (17h15).

Le Paris FC va se déplacer au Vélodrome la semaine prochaine Mais le premier gros choc pour le Paris FC se déroulera la semaine prochaine, avec un déplacement extrêmement attendu au Vélodrome. Alors que l’OM a chuté d’entrée de jeu dans cette nouvelle saison de Ligue 1, ce match promet d’être intéressant. Et une chose est sûre, ce déplacement à Marseille est déjà dans les têtes parisiennes. Joueur le plus capé de l’histoire du Paris FC avec 373 rencontres disputées au compteur, Vincent Demarconnay, toujours très influent au sein du club, s’est exprimé à ce sujet.