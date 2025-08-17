Paris FC : C'est terminé pour ce transfert à 40M€ !

Amadou Diawara

Après avoir officialisé le transfert de Moses Simon, le Paris FC voulait recruter un autre attaquant du FC Nantes. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci s'intéressait également à Matthis Abline. Mais alors que Waldemar Kita réclamerait environ 40M€ pour le transfert de son numéro 7, le PFC aurait décidé d'aller voir ailleurs.

Grâce à sa deuxième place en Ligue 2 en 2024-2025, le Paris FC a composé son billet pour monter en Ligue 1. Pour faire bonne figure dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci a déjà officialisé trois transferts cet été : Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral gauche), Otavio (FC Porto, défenseur central) et Moses Simon (FC Nantes, ailier gauche).

Le FC Nantes réclame 40M€ pour Abline En plus de Moses Simon, le Paris FC aurait souhaité s'offrir les services d'un autre attaquant du FC Nantes. En effet, le PFC serait tombé sous le charme de Matthis Abline. Toutefois, les Canaris se seraient montrés trop gourmands.