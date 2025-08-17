Une bombe lâchée à la télévision... que doit faire l'OM sur le mercato ?

La rédaction

L'Olympique de Marseille s'est montré particulièrement actif sur le marché des transferts pendant cette intersaison en enregistrant pas moins de six recrues. Mais au vu du discours tenu par Medhi Benatia vendredi soir à Rennes, l'OM n'a pas encore bouclé son mercato et des surprises de dernière minute sont encore possibles. Selon vous, qui doit être recruté en priorité ? C'est notre sondage du jour !

Ils sont déjà six à avoir renforcer les rangs de l'Olympique de Marseille cet été : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que Timothy Weah. Dans le sens des départs, on peut notamment noter ceux de Valentin Rongier et de Quentin Merlin qui ont sur le plan comptable eu un impact quasi instantané. La cause ? La défaite de l'OM pour la première journée de Ligue 1 au Stade Rennais vendredi soir (1-0) club que les deux anciens Nantais ont rejoint en provenance de l'OM.

«On va essayer de faire au mieux sur les 10 derniers jours qu'il reste» Avant le lever de rideau de la saison 2025/2026 de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l'OM au Roazhon Park, Medhi Benatia était présent au micro de Ligue 1+, diffuseur principal du championnat de France. L'occasion pour le directeur du football de l'Olympique de Marseille de signifier sa satisfaction quant au recrutement effectué cet été... tout en faisant comprendre que ce n'était pas encore terminé. « On va essayer de faire au mieux sur les 10 derniers jours qu'il reste (ndlr sur le mercato) pour avoir une belle équipe. Il reste encore un ou deux postes qu'on aimerait renforcer, donner plus de solutions au coach pour pouvoir affronter le calendrier infernal qu'on va avoir cette année ».

«Il reste encore 3,4 joueurs» Medhi Benatia est entré dans le vif du sujet concernant les besoins spécifiques relevés par ses soins et le staff technique de Roberto De Zerbi : quatre recrues au mieux à différentes positions. « On a envie de ramener peut-être quelqu'un derrière à gauche, peut-être un central et en fonction des départs ou pas, ça peut aussi être un offensif. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. Au milieu, on est en train de réfléchir aussi en apportant quelque chose en plus. Il reste encore 3,4 joueurs, on a pas un budget illimité non plus, il va falloir trouver des belles opportunités de marché et des joueurs aussi bien dans la mentalité et la qualité se fondre dans notre effectif ».