Mercato : Et de quatre pour le Paris FC, l'annonce à 11M€ !

Promu en Ligue 1 pour la première fois depuis des décennies, le Paris FC a mis au point un projet très ambitieux pour essayer de s'intégrer du mieux possible à ce niveau. Le club parisien a déjà accueilli 3 recrues et s'apprête à recruter Willem Geubbels, attaquant de 24 ans. L'opération s'élèverait à 11M€.

Pour son mercato, le Paris FC veut un attaquant qui connaît la Ligue 1. Le club s'est penché sur le cas de Matthis Abline ces derniers temps. Mais les dirigeants semblent avoir oublié cette piste trop chère pour eux et se rapatrient sur Willem Geubbels. Le Français de 24 ans pourrait débarquer à Paris et devenir la 4ème recrue.

11M€ pour le transfert de Geubbels D'après les informations de Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre le Paris FC et le club de Willem Geubbels, le FC Saint-Gall, pour un transfert de 9M€. Une information confirmée par Le Parisien qui rajoute 2M€ de bonus, ce qui fait un total de 11M€. Une belle opération pour le club qui a déjà dépensé 17M€ pour Otavio.