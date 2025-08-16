Un ancien du PSG annoncé : Le Paris FC sort du silence !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir mis la main sur Moses Simon, Nhoa Sangui et Otavio, le Paris FC négocie actuellement l’arrivée de Kevin Trapp (35 ans) en provenance de l’Eintracht Francfort. Alors que le dossier semble bien engagé, l’entraîneur Stéphane Gilli a été interrogé vendredi sur le recrutement de l’ancien portier du PSG.

Promu en Ligue 1, et disposant de moyens importants pour se renforcer, le Paris FC avait prévu de gros changements avant l’ouverture du marché des transferts. Mais pour l’heure, seuls trois joueurs ont signé : Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Il reste encore quelques semaines au PFC pour poursuivre son recrutement, avec notamment la volonté d’enrôler un portier pour accompagner l’international Espoirs Obed Nkambadio.

Kevin Trapp vers le Paris FC Cette semaine, Le Parisien a révélé que Kevin Trapp devrait débarquer dans la capitale, lui qui a porté les couleurs du PSG entre 2015 et 2018. Un dossier sur lequel a été interrogé Stéphane Gilli en conférence de presse, avant la première journée de Ligue 1 entre le PFC et Angers dimanche.