Paris FC : Coup de théâtre, un transfert historique se confirme

À 23 ans, Willem Geubbels brille en Super League suisse avec Saint-Gall. Auteur d’un début de saison parfait, l’attaquant attire l’attention de nombreux clubs, dont le Paris FC, qui souhaite en faire sa recrue phare pour son retour en Ligue 1. Mais la concurrence, en France comme à l’étranger, s’annonce féroce.

Depuis le début de la saison, Willem Geubbels ne cesse de confirmer les espoirs placés en lui depuis ses débuts précoces en Ligue 1. Passé par l’OL, l’AS Monaco et le FC Nantes, l’attaquant français a souvent vu son ascension freinée par les blessures et les choix tactiques. Mais en rejoignant Saint-Gall, en Suisse, il a trouvé le cadre idéal pour exprimer pleinement son potentiel.

Le marché s'agite Après avoir inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives lors du précédent exercice, Geubbels démarre la nouvelle saison sur les chapeaux de roues : trois matchs, trois buts, et un rôle déterminant dans le classement de son équipe, actuellement en tête après trois journées. Des statistiques qui font de lui l’un des attaquants les plus en vue du championnat. Cette forme étincelante n’est pas passée inaperçue : plusieurs clubs français, dont Lens, Rennes et Toulouse, ont montré un intérêt concret, avant que le Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1, ne s’engage sérieusement dans ce dossier Geubbels.