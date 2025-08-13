Transfert à 25M€ : Le terrible coup infligé au Paris FC ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d’un milieu depuis plusieurs semaines, le Paris FC pensait avoir trouvé la solution avec Amadou Haidara. Les discussions avec Leipzig semblaient bien avancées, facilitées par les liens entre les deux clubs Red Bull. Mais dans les dernières heures, l’OGC Nice est venu s’inviter dans le dossier et pourrait bouleverser les plans parisiens.

Promu ambitieux en Ligue 1, le Paris FC ne ménage pas ses efforts pour bâtir un effectif compétitif dès cet été. Après avoir raté la piste Benjamin André, prolongé par le LOSC, les dirigeants franciliens avaient fait d’Amadou Haidara leur priorité au milieu de terrain. International malien de 27 ans.

La piste Haidara enclenchée à Paris Valorisé 25M€, le joueur de Leipzig dispose d’une solide expérience en Bundesliga et dans les compétitions européennes, acquise après un passage remarqué au RB Salzbourg. Les discussions engagées avec le club allemand semblaient progresser rapidement, d’autant que la galaxie Red Bull – à laquelle appartiennent Paris et Leipzig – favorisait ce type de transferts internes.