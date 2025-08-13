Mercato - Paris FC : Le coup de gueule à 40M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de quitter le FC Nantes au plus vite alors que le Paris FC semble toujours autant intéressé par son profil, Matthis Abline a été valorisé à hauteur de 40M€ par ses dirigeants. Un montant qui fait bondir Pierre Ménès, ce dernier estimant qu’Abline est surévalué par les Canaris.

Du haut de ses 22 ans, Matthis Abline vit un mercato estival très mouvementé. L’EQUIPE confirmait dernière les envies de départ du jeune buteur de l’équipe de France espoirs, courtisé par le Paris FC qui a d’ailleurs formulé une offre de 20M€ + 5M€ de bonus à son sujet, alors que le FC Nantes en réclame 40M€. Et dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès dézingue la direction nantaise au sujet de ce montant fixé pour Abline.

« Ils n’auront pas ces 40M€ » « Abline, dans l’état actuel de ses prestations, ça vaut… Allez, on va dire 25M€ au juste prix, 30M€ bien payés. Mais ça n’en vaut jamais 40M€. Je pense que de toute façon ces 40, ils ne les auront pas. Peut-être qu’ils ont mis un prix à une hauteur dissuasif pour être sûr qu’il reste », estime Pierre Ménès, alors que Matthis Abline semble de son côté déterminé à rejoindre le Paris FC cet été.