Donnarumma - PSG : Le scénario fou qui s’annonce ?

Poussé vers la sortie après l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG, Gianluigi Donnarumma ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Interrogé par La Stampa, Gianluca Pagliuca n’écarte pas la possibilité de le voir honorer sa dernière année de contrat dans la capitale, avant de s’engager ailleurs, citant notamment l’Inter. Un scénario qui ferait parler en Italie, Donnarumma étant formé à l’AC Milan.

L’heure n’est plus aux négociations désormais. Après avoir tenté de prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma durant plusieurs mois, le PSG a décidé d’enrôler Lucas Chevalier, de quoi placer le portier italien dans une situation délicate, lui qui est invité à se trouver une porte de sortie à un an de la fin de son engagement. Selon RMC, Chelsea et Manchester United seraient récemment venus aux renseignements.

« Mieux vaut Manchester City » De son côté, Gianluca Pagliuca imagine davantage Gianluigi Donnarumma rejoindre Manchester City. « Si j'étais Gigio, j'irais sans hésiter. Mieux vaut Manchester City que Manchester United, qui est encore hors des coupes d’Europe », confie l’ancien gardien dans La Stampa.