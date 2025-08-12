Donnarumma - PSG : Le scénario fou qui s’annonce ?

Poussé vers la sortie après l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG, Gianluigi Donnarumma ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Interrogé par La Stampa, Gianluca Pagliuca n’écarte pas la possibilité de le voir honorer sa dernière année de contrat dans la capitale, avant de s’engager ailleurs, citant notamment l’Inter. Un scénario qui ferait parler en Italie, Donnarumma étant formé à l’AC Milan.
L’heure n’est plus aux négociations désormais. Après avoir tenté de prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma durant plusieurs mois, le PSG a décidé d’enrôler Lucas Chevalier, de quoi placer le portier italien dans une situation délicate, lui qui est invité à se trouver une porte de sortie à un an de la fin de son engagement. Selon RMC, Chelsea et Manchester United seraient récemment venus aux renseignements.
« Mieux vaut Manchester City »
De son côté, Gianluca Pagliuca imagine davantage Gianluigi Donnarumma rejoindre Manchester City. « Si j'étais Gigio, j'irais sans hésiter. Mieux vaut Manchester City que Manchester United, qui est encore hors des coupes d’Europe », confie l’ancien gardien dans La Stampa.
Pagliuca imagine un départ libre et une signature à l’Inter
« Mais Donnarumma pourrait aussi rester tranquillement une année de plus au PSG, tenter sa chance dans la concurrence avec Chevalier et partir dans un an en tant que joueur libre. Peut-être à l'Inter », poursuit Gianluca Pagliuca, qui n’est pas le seul à imaginer le portier du PSG rester. « A la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir, confiait dimanche le consultant Walid Acherchour sur RMC. Je suis son agent je me dis ‘on va sonder le marché, mais si c’est pour finir en Arabie Saoudite, ou à Galatasaray, on va attendre un an’. Est-ce-que Donnarumma doit tout faire pour partir ? Non ! L’année prochaine, il y aura des clubs, les chaises musicales de gardiens peuvent bouger, surtout qu’il sera libre. Je pense que Donnarumma, il sera aussi dans l’ego. Je dis pas qu’il peut foutre le bordel, mais il peut se dire ‘je vais rester, je vais prendre ma dernière année de contrat ».