Mercato : Un phénomène veut rejoindre le PSG, il capitule pour ce gros transfert de l’été ?

Considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat de France, Maghnes Akliouche est convoité par le PSG, mais également par plusieurs cadors étrangers comme l’Inter Milan. Mais alors que l’AS Monaco se montre très gourmand dans les négociations, le crack de 23 ans lui, aurait baissé les bras quant à l’idée de connaître un nouveau club cet été.

Le mercato du PSG est désormais bien lancé. Le club de la capitale a enregistré deux renforts au poste de gardien de but avec Renato Marin ainsi que Lucas Chevalier, et devrait de manière imminente annoncer la signature d’Illya Zabarnyi, qui va venir consolider la défense. Avec un effectif déjà bien étoffé, le PSG a-t-il besoin de renfort offensif désormais ? Sans doute pas. Mais cela n’empêche pas le club parisien de lorgner l’un des grands talents du championnat de France en la personne de Maghnes Akliouche.

Monaco réclame toujours 70M€ Âgé de 23 ans, le phénomène de l’AS Monaco était promis à un gros transfert cet été. Rapidement très emballé à l’idée de rejoindre le PSG cet été, l’international Espoirs a sans doute sous-estimé le montant qu’allait réclamer le club monégasque afin de le laisser partir. Si les dirigeants lui ont promis un bon de sortie cet été, ce dernier s’effectuera à leurs conditions. D’après l’Equipe, Monaco réclame toujours 70M€ pour laisser filer Maghnes Akliouche.