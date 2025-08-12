Transfert d’une star : Le PSG confirme !

Pierrick Levallet

La semaine dernière, le PSG a officialisé le transfert de Lucas Chevalier. Son arrivée était actée depuis plusieurs jours, et les Rouge-et-Bleu ont annoncé la grande nouvelle ce samedi. Désormais, les dirigeants parisiens doivent gérer le cas Gianluigi Donnarumma. Le contrat du portier italien expire en juin 2026, et toujours aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation.

Le PSG confirme vouloir se séparer de Donnarumma L’arrivée de Lucas Chevalier semble d’ailleurs avoir scellé l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Le PSG n’a pas retenu son gardien de 26 ans pour le match contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA ce mercredi. Et en faisant cela, les champions d’Europe ont confirmé leurs intentions de se séparer de Gianluigi Donnarumma cet été comme le rapporte Le Parisien.