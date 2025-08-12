Donnarumma - Départ du PSG : Le coup de tonnerre annoncé en direct !

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma bat actuellement son plein au PSG étant donné que le gardien italien, qui n'a plus qu'une année de contrat au Parc des Princes, se retrouve désormais barré par Lucas Chevalier. Mais Walid Acherchour estime malgré tout ces éléments que Donnarumma devrait rester au PSG pour se battre, et le chroniqueur s'est lâché à ce sujet dimanche soir en direct sur RMC.
Gianluigi Donnarumma (26 ans) au PSG, stop ou encore ? Le gardien italien a refusé les offres de prolongation de contrat formulées par ses dirigeants ces derniers mois, et deux options s'offrent à lui : un transfert dès cet été ou alors un départ libre à l'été 2026. Sachant que Lucas Chevalier vient d'officialiser son arrivée au PSG, les perspectives d'avenir de Donnarumma au Parc des Princes sont désormais très limitées. Et pourtant, un départ ne serait pas forcément la meilleur des options aux yeux de Walid Acherchour.
« On va attendre un an »
Dimanche soir, en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, le chroniqueur a pris position en incitant Gianluigi Donnarumma à rester jusqu'au bout de son contrat avec le PSG : « Aujourd’hui je me mets à la place de Donnarumma, c’est un compétiteur, il se dit qu’il est meilleur que Chevalier. La cohabitation ne doit pas exister. Mais à la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir. Je suis son agent je me dis ‘on va sonder le marché, mais si c’est pour finir en Arabie Saoudite, ou à Galatasaray, on va attendre un an’. Est-ce-que Donnarumma doit tout faire pour partir ? Non ! », estime Acherchour.
« Je vais rester, je vais prendre ma dernière année de contrat »
Selon lui, le gardien italien du PSG aura l'embarras du choix à l'été 2026 en étant libre sur le marché : « L’année prochaine, il y aura des clubs, les chaises musicales de gardiens peuvent bouger, surtout qu’il sera libre. Je pense que Donnarumma, il sera aussi dans l’ego. Je dis pas qu’il peut foutre le bordel, mais il peut se dire ‘je vais rester, je vais prendre ma dernière année de contrat’ », poursuit Walid Acherchour. Reste à savoir quelle sera la décision finale de Donnarumma.