Donnarumma - Départ du PSG : Le coup de tonnerre annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma bat actuellement son plein au PSG étant donné que le gardien italien, qui n'a plus qu'une année de contrat au Parc des Princes, se retrouve désormais barré par Lucas Chevalier. Mais Walid Acherchour estime malgré tout ces éléments que Donnarumma devrait rester au PSG pour se battre, et le chroniqueur s'est lâché à ce sujet dimanche soir en direct sur RMC.

Gianluigi Donnarumma (26 ans) au PSG, stop ou encore ? Le gardien italien a refusé les offres de prolongation de contrat formulées par ses dirigeants ces derniers mois, et deux options s'offrent à lui : un transfert dès cet été ou alors un départ libre à l'été 2026. Sachant que Lucas Chevalier vient d'officialiser son arrivée au PSG, les perspectives d'avenir de Donnarumma au Parc des Princes sont désormais très limitées. Et pourtant, un départ ne serait pas forcément la meilleur des options aux yeux de Walid Acherchour.

« On va attendre un an » Dimanche soir, en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, le chroniqueur a pris position en incitant Gianluigi Donnarumma à rester jusqu'au bout de son contrat avec le PSG : « Aujourd’hui je me mets à la place de Donnarumma, c’est un compétiteur, il se dit qu’il est meilleur que Chevalier. La cohabitation ne doit pas exister. Mais à la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir. Je suis son agent je me dis ‘on va sonder le marché, mais si c’est pour finir en Arabie Saoudite, ou à Galatasaray, on va attendre un an’. Est-ce-que Donnarumma doit tout faire pour partir ? Non ! », estime Acherchour.