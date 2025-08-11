Une star dit non au PSG, son salaire a fuité !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival du PSG est enfin lancé, le transfert de Lucas Chevalier met le feu dans le vestiaire et semble reléguer au second plan Gianluigi Donnarumma. Il faut dire qu'alors que son contrat s'achève en juin 2026, le portier italien aurait refusé de prolonger. Et son salaire a fuité dans la presse transalpine.

Auteur d'une magnifique saison, notamment en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma ne sera pourtant plus dans les buts du PSG cette saison. Et pour cause, le club parisien a recruté Lucas Chevalier pour 55M€ bonus compris en provenance du LOSC. Un choix radical provoqué par le refus de prolonger du portier italien.

L'offre du PSG pour Donnarumma a fuité En effet, à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma a refusé de signer un nouveau bail. Selon les informations de FC Inter News, qui rappelle la nouvelle politique salariale du PSG, le club de la capitale aurait offert 8M€ fixe à Donnarumma auxquels s'ajoutent 4M€ liés à différentes primes. Problème, jusque-là, l'Italien touchait 12M€ par an et a donc refusé de voir à la baisse son salaire.