C'est confirmé, le PSG offre 80M€ à un club de Ligue 1 !

Cet été, le PSG fait les affaires du LOSC. Et pour cause, le club parisien vient de s'attacher les services de Lucas Chevalier pour 40M€, hors bonus, et va également permettre aux Dogues de vendre Bafodé Diakité. En effet, le défenseur lillois est la priorité de Bournemouth pour remplacer Illya Zabarnyi. Et là aussi, il s'agit d'un transfert avoisinant les 40M€.
Jusqu'au 9 août, le PSG n'avait bouclé qu'une seule signature à savoir celle du jeune Renato Marin qui arrive libre en provenance de l'AS Roma. Mais tout s'est accéléré ces derniers jours.
Le PSG lâche 40M€ sur Chevalier...
En effet, le PSG a officialisé le transfert de Lucas Chevalier qui débarque en provenance du LOSC pour environ 40M€, hors bonus. Une jolie vente pour les Dogues qui devraient également réussir un autre gros transfert en cédant Bafodé Diakité à Bournemouth pour 40M€ là aussi. Un transfert facilité par le PSG qui a recruté Illya Zabarnyi, poussant les Cherries à se tourner vers le roc Lillois pour le remplacer.
... et débloque le transfert de Diakité
D'ailleurs, au micro de la BBC, Andoni Iraola a été interrogé sur la piste menant à Bafodé Diakité, confirmant que Bournemouth allait recruter dans ce secteur. « Nous essayons de recruter des défenseurs centraux après avoir perdu Dean [Huijsen] et Zabarnyi. Je ne peux pas parler de joueurs qui ne sont pas les nôtres. Nous avons besoin de deux nouveaux défenseurs centraux. Il sera impossible de remplacer ceux qui sont partis, mais le club travaille sur les meilleurs défenseurs centraux possibles », explique l'entraîneur des Cherries. Autrement dit, le PSG aura indirectement offert 80M€ au LOSC.