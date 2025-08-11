OM : Un chouchou de De Zerbi piqué par un club étranger ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un recrutement déjà très fourni, l'OM cherche toujours à recruter un nouveau milieu de terrain. Dans cette optique, la piste menant à Matt O'Riley a circulé, un profil qui plairait notamment beaucoup à Roberto De Zerbi. Cependant, la concurrence est rude dans ce dossier puisque la Juventus serait également intéressé à en croire la presse italienne.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM ne chôme pas et a procédé méthodiquement en renforçant d'abord son secteur défensif avec les arrivées de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, puis en accélérant pour recruter en attaque. C'est ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour, pendant qu'Igor Paixao devenait le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM qui a déboursé 35M€, bonus compris, pour faire céder Feyenoord. Et en ce qui concerne l'entrejeu, Angel Gomes a débarqué libre en provenance du LOSC.

La Juve veut aussi Matt O'Riley Mais compte tenu des départs de Valentin Rongier (Rennes) et Ismaël Koné (Sassuolo), ainsi que la fin du prêt d'Ismaël Bennacer, l'OM souhaite encore se renforcer dans ce secteur de jeu. C'est ainsi que L'EQUIPE révélait ces derniers jours que le club phocéen s'intéressait à Matt O'Riley, milieu de terrain de Brighton, dont le profil plaît beaucoup à Roberto De Zerbi, bien qu'il ne l'ait pas eu sous ordres au sein du club anglais. Cependant, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus s'intéresserait également à l'international danois. Compte tenu de la complexité de la piste menant à Sandro Tonali, la Vieille Dame aurait donc décidé d'accélérer pour Matt O'Riley.