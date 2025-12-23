Signature exceptionnelle à l'OL : C'est la folie dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendue depuis plusieurs mois, la signature d'Endrick à l'OL est désormais officielle. En effet, le jeune brésilien est prêté par le Real Madrid sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Et au sein du vestiaire lyonnais, on semble déjà très enthousiaste à l'idée de l'arrivée du crack madrilène.

C'est d'ores et déjà l'un des plus jolis coups du mercato d'hiver. En effet, l'OL et le Real Madrid ont déjà trouvé un terrain d'entente pour le prêt sans option d'achat d'Endrick qui débarquera avant le 1er janvier à Lyon. Les Gones ont effectivement officialisé ce prêt. Une signature exceptionnelle qui met déjà le feu dans le vestiaire.

Le vestiaire de l'OL valide déjà Endrick Et d'après les informations de Foot Mercato, au sein du vestiaire de l'OL, on est déjà sous le charme d'Endrick. « Le groupe est très content de sa venue », a ainsi confié l'un des joueurs lyonnais qui estime également qu'ils « peuvent faire de belles choses avec lui ». Il faut dire qu'à Lyon on attend l'arrivée d'un numéro 9 digne de ce nom depuis le départ de Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato estival.