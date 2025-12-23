Transfert à l’OL : Trois autres joueurs arrivent avec Endrick ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu ces dernières semaines, Endrick va bel et bien arriver à l’OL début janvier. L’attaquant âgé de 19 ans va être prêté sans option d’achat par le Real Madrid, mais pourrait de ne pas être le dernière recrue des Gones cet hiver. En plus du Brésilien, Lyon aimerait recruter trois autres joueurs.

Comme indiqué par L’Équipe, Endrick va débarquer à l’OL. Un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour le prêt sans option d’achat de l’international brésilien (14 sélections, 3 buts). Les Gones verseront 1M€ à la Casa Blanca, montant couvrant la moitié du salaire de l’attaquant âgé de 19 ans pour les six prochains mois.

Trois autres postes ciblés par l’OL L’OL tient donc son nouvel avant-centre, mais espère se renforcer à d’autres postes. Selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, Lyon aimerait également recruter un ailier, un milieu de terrain et un défenseur, en fonction des opportunités. Toutefois, si le club vient d’enregistrer la vente de Saël Kumbedi (20 ans), transféré définitivement à Wolfsburg, il reste dans une situation financière précaire.