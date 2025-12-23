PSG - Transfert d’une star : Le coup de pression à 65M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG n’a pas prévu de se montrer très actif sur le mercato cet hiver. En revanche, le club de la capitale préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano. Les agents de l’international français mettraient d’ailleurs la pression sur le Bayern Munich pour sa prolongation.

Contrairement à cet hiver, le PSG entend être actif sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison.

Les négociations bloquent pour la prolongation d'Upamecano au Bayern Munich Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français, les négociations bloqueraient sur un détail. D’après les informations de BILD, le problème entre le Bayern Munich et Dayot Upamecano résiderait toujours dans le fait qu’une clause libératoire de 65M€ soit incluse dans son nouveau contrat.