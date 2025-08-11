Transfert historique au Paris FC : Il veut signer, la décision fracassante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Otavio, joueur le plus coûteux de son histoire (17M€), le Paris FC veut frapper encore plus fort avec le recrutement de Matthis Abline. Une offre de 20M€ (+5M€ de bonus) a été dégainée, mais le FC Nantes en attend plus pour son joueur, agacé et désireux de plier bagage avec un point de chute précis en tête.

Le Paris FC a du mal à avancer son mercato. Alors que huit à neuf joueurs étaient attendus durant l’été, ils ne sont que trois à avoir posé leurs valises dans la capitale jusqu’à présent : Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Reims, 5M€) et Otavio (FC Porto, 17M€). Après avoir connu un échec dans le dossier Benjamin André (LOSC), le PFC poursuit ses recherches pour renforcer l’entrejeu et ne lâche pas Matthis Abline (FC Nantes) pour son attaque. Une offre de 25M€ (bonus compris) – du jamais vu pour le PFC – aurait été dégainée, et repoussée par les Canaris.

Bras de fer avec le FC Nantes De quoi tendre les rapports entre Matthis Abline et son club. Samedi, alors que le Paris FC affrontait justement le FC Nantes en amical, le joueur de 22 ans est resté en tribune à cause d’une blessure qui s’apparente à une excuse pour masquer le malaise. Abline souhaite partir et entend rester en Ligue 1. Après l’OM et le LOSC, c’est donc le PFC qui est passé à l’action, un point de chute vu d’un très bon œil par le joueur, frustré de voir son club revoir ses exigences à la hausse. Nantes réclamerait aujourd’hui 40M€.