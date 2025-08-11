Chevalier : La promesse qui va mettre le feu dans le vestiaire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier débarque au PSG afin de s'imposer dans les buts. D'ailleurs, le portier français a reçu la garantie qu'il venait pour être titulaire au détriment de Gianluigi Donnarumma, qui n'a pas voulu prolonger son bail qui court jusqu'en 2026. Autrement dit, l'Italien va devoir partir pour trouver du temps de jeu à un an de la Coupe du monde.

C'est désormais officiel, le PSG a bouclé l'arrivée de Lucas Chevalier dont le nom circule du côte du club parisien depuis plusieurs mois. Pour convaincre le LOSC de lâcher son gardien de but, le club de la capitale a tout de même du débourser 55M€ bonus compris.

Le PSG promet la place de numéro 1 à Chevalier Mais pour convaincre Lucas Chevalier, le PSG a également du faire preuve de persuasion. En effet, selon les informations du Parisien, le club de la capitale a promis au portier français une place de titulaire dès cette saison, sans quoi il n'aurait pas accepté de signer. Autrement dit, cela signifie que Gianluigi Donnarumma va perdre sa place de numéro 1.