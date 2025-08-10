Chevalier provoque déjà un transfert au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arnau Tenas voit sa situation se compliquer à mesure que le mercato avance. Arrivé avec de belles perspectives au PSG, le gardien espagnol, formé au FC Barcelone, doit désormais composer avec une concurrence accrue au sein du club parisien. Alors que Lucas Chevalier vient d'être recruté, Tenas pourrait bientôt chercher une nouvelle équipe.

Arrivé au PSG avec l’espoir de s’imposer progressivement, Arnau Tenas fait face à une concurrence grandissante dans le but. Positionné derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov la saison dernière, le portier formé au FC Barcelone a vu sa situation se dégrader avec l'arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC.

Tenas, le chant du cygne Avec le recrutement de Lucas Chevalier, venu renforcer l’effectif et bousculer la hiérarchie, Tenas se retrouve dans une position délicate. Sa progression semble freinée et le jeune gardien espagnol pourrait être contraint de quitter le PSG pour trouver du temps de jeu.