Après Zidane, le PSG annonce un coup de génie !

Depuis son arrivée au PSG, lors de l'été 2023, Luis Enrique réalise des merveilles. Interrogé sur le coach espagnol, Achraf Hakimi a affirmé qu'il était l'un des meilleurs du monde. Selon l'international marocain, Luis Enrique est dans la même cour que Zinedine Zidane, Antonio Conte et Hervé Renard.
A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a pris une décision fracassante. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remercié Christophe Galtier, et ce, pour le remplacer par Luis Enrique.
PSG : Luis Enrique est l'un des meilleurs entraineurs du monde
Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a tout raflé sauf la Ligue des Champions 2024 et la toute première Coupe du Monde des clubs, organisée cet été. Lors d'un entretien accordé à Canal +, Achraf Hakimi a tenu à rendre hommage à son entraineur. D'après l'arrière droit du PSG, Luis Enrique est l'un des meilleurs entraineurs du monde, à l'instar de Zinedine Zidane. L'Espagnol ayant réussi l'exploit de le transformer.
«Il m’a fait évoluer en tant que joueur»
« Luis Enrique est-il le meilleur entraîneur que j’ai connu depuis le début de ma carrière ? Je pense que c’est l’un des meilleurs. J’ai eu la chance d’être avec de grands coachs : Antonio Conte à l’Inter, Zinedine Zidane à Madrid et Hervé Renard, qui m’a donné la possibilité de jouer avec le Maroc. Quelle est la plus grande qualité de Luis Enrique en tant qu'entraîneur ? Il reste proche des joueurs, il communique beaucoup. Il essaye de connaitre la part humaine des joueurs. Si Luis Enrique m’a appris des choses footballistiquement parlant ? Avant, je ne jouais pas à l’intérieur, mais maintenant, avec lui, il m’a fait évoluer en tant que joueur, il me fait jouer à différents postes. C’est une chose apprise grâce à lui », a déclaré Achraf Hakimi, le numéro 2 du PSG. Pour rappel, Luis Enrique est engagé jusqu'au 30 juin 2027, ayant rempilé il y a quelques mois.