Après Zidane, le PSG annonce un coup de génie !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, lors de l'été 2023, Luis Enrique réalise des merveilles. Interrogé sur le coach espagnol, Achraf Hakimi a affirmé qu'il était l'un des meilleurs du monde. Selon l'international marocain, Luis Enrique est dans la même cour que Zinedine Zidane, Antonio Conte et Hervé Renard.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a pris une décision fracassante. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remercié Christophe Galtier, et ce, pour le remplacer par Luis Enrique.

PSG : Luis Enrique est l'un des meilleurs entraineurs du monde Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a tout raflé sauf la Ligue des Champions 2024 et la toute première Coupe du Monde des clubs, organisée cet été. Lors d'un entretien accordé à Canal +, Achraf Hakimi a tenu à rendre hommage à son entraineur. D'après l'arrière droit du PSG, Luis Enrique est l'un des meilleurs entraineurs du monde, à l'instar de Zinedine Zidane. L'Espagnol ayant réussi l'exploit de le transformer.