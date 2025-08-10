Transfert au PSG : Le précieux coup de main de Désiré Doué !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est désormais officiel, Lucas Chevalier est un joueur du PSG. Ce samedi soir, le gardien français a signé jusqu’en 2030 en provenance du LOSC. Recruté pour être le nouveau numéro 1, il va devoir s’adapter à son nouvel environnement. Chevalier ne devrait toutefois pas avoir trop de mal du fait qu’il connait déjà du monde à Paris, à commencer par Désiré Doué ou Bradley Barcola.

Faute d’accord pour prolonger Gianluigi Donnarumma, le PSG veut aujourd’hui s’en séparer et pour le remplacer, Lucas Chevalier a déjà été recruté. Un accord a été trouvé avec le LOSC pour un transfert de 40M€ + 15M€ de bonus. Le gardien français a ainsi officiellement signé à Paris, étant maintenant sous contrat jusqu’en 2030.

« Je vais les retrouver très vite » Après s’être engagé avec le PSG, Lucas Chevalier a livré ses premières réactions pour les médias parisiens. Il a notamment été question de son adaptation. La recrue estivale a alors expliqué qu’il ne devrait pas avoir trop de mal, connaissant déjà du monde comme Désiré Doué : « J’ai joué avec Bradley (Barcola) et Désiré (Doué) en jeunes, notamment à l’Euro Espoirs. On n’a pas trop échangé récemment parce qu’ils étaient en vacances pendant que moi je bossais, et ce n’était pas encore officiel. Mais je vais les retrouver très vite ».