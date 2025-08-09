Transfert à 66M€ : Le PSG victime d’un rebondissement de dernière minute !

Ce samedi soir, le PSG a officialisé la signature de Lucas Chevalier en provenance du LOSC contre 55M€. C’est d’ailleurs ce même jour qu’Illia Zabarnyi devait atterrir dans la capitale française pour finaliser les derniers détails de sa signature avec le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Mais voilà que ce feuilleton connait un ultime rebondissement puisque l’arrivée de l’Ukrainien est remise à plus tard.
Après Lucas Chevalier, c’est Illia Zabarnyi qui va venir renforcer l’effectif de Luis Enrique cet été. Les négociations n’ont pas été simples avec Bournemouth pour le transfert de l’Ukrainien, mais finalement, un accord a été trouvé pour un montant de 66M€. Ne voulant que rejoindre le PSG cet été, Zabarnyi va obtenir gain de cause, mais voilà qu’il va devoir faire preuve encore d’un peu de patience avant que cela ne soit officiel…
Zabarnyi n’arrive pas ce samedi
Jusqu’au bout, entre le PSG et Bournemouth, c’est compliqué pour le transfert d’Illia Zabarnyi. On en aurait d’ailleurs la preuve ce samedi soir. En effet, comme le révèle L’Equipe, il était prévu que le défenseur central ukrainien arrive dans la soirée à Paris. Mais voilà que ce n’est finalement pas le cas étant donné que Bournemouth n’aurait pas encore signé tous les documents.
C’est prévu pour ce dimanche ?
Néanmoins, cela ne remettrait pas du tout en cause la signature d’Illia Zabarnyi au PSG. Cela serait seulement un contretemps de quelques heures. Le quotidien sportif précise en effet que le club de la capitale espérerait finalement accueilli l’Ukrainien ce dimanche. A voir si Bournemouth fera le nécessaire que cela soit possible.