Transfert à 66M€ : Le PSG victime d’un rebondissement de dernière minute !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le PSG a officialisé la signature de Lucas Chevalier en provenance du LOSC contre 55M€. C’est d’ailleurs ce même jour qu’Illia Zabarnyi devait atterrir dans la capitale française pour finaliser les derniers détails de sa signature avec le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Mais voilà que ce feuilleton connait un ultime rebondissement puisque l’arrivée de l’Ukrainien est remise à plus tard.

Après Lucas Chevalier, c’est Illia Zabarnyi qui va venir renforcer l’effectif de Luis Enrique cet été. Les négociations n’ont pas été simples avec Bournemouth pour le transfert de l’Ukrainien, mais finalement, un accord a été trouvé pour un montant de 66M€. Ne voulant que rejoindre le PSG cet été, Zabarnyi va obtenir gain de cause, mais voilà qu’il va devoir faire preuve encore d’un peu de patience avant que cela ne soit officiel…

Zabarnyi n’arrive pas ce samedi Jusqu’au bout, entre le PSG et Bournemouth, c’est compliqué pour le transfert d’Illia Zabarnyi. On en aurait d’ailleurs la preuve ce samedi soir. En effet, comme le révèle L’Equipe, il était prévu que le défenseur central ukrainien arrive dans la soirée à Paris. Mais voilà que ce n’est finalement pas le cas étant donné que Bournemouth n’aurait pas encore signé tous les documents.