PSG - Donnarumma : Un clash éclate !

Pierrick Levallet

Le dossier Gianluigi Donnarumma est en train de s’éterniser au PSG. Le club de la capitale vient tout juste de recruter Lucas Chevalier, poussant ainsi le portier italien vers la sortie. Le gardien de but de 26 ans n’exclurait toutefois pas l’idée de rester chez les Rouge-et-Bleu cet été. Un clash éclaterait donc entre le champion d’Europe et les dirigeants parisiens.

Où évoluera Gianluigi Donnarumma lors de la saison à venir ? Cette question ne cesse d’agiter le mercato depuis quelques jours. La prolongation de l’Italien au PSG est au point mort, et l’arrivée de Lucas Chevalier dans la capitale compromet sérieusement les choses. Le désormais ex-portier du LOSC devrait être le titulaire dans l'effectif de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu n’excluraient donc pas un transfert de Gianluigi Donnarumma cet été. Mais le gardien de but de 26 ans aurait changé d’avis pour son avenir, de quoi provoquer un clash avec les dirigeants parisiens.

«Il dit à Paris qu’il préférerait rester» « La chose intéressante est que pendant les discussions entre Donnarumma et le PSG cet été, Donnarumma a dit au club qu’il avait d’autres options, à un certain point, il a annoncé qu’il ne voulait pas rester au PSG. Maintenant que le PSG a acheté un nouveau gardien, il dit à Paris qu’il préférerait rester, et qu’il considérerait l’idée de rester et partir libre dans un an » a d’abord confié le journaliste Duncan Castles dans le Transfers Podcast.