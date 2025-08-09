Transfert à 55M€ : Le plan secret du PSG révélé

Pierrick Levallet

En l’espace de quelques heures, le mercato du PSG s’est emballé. Le club de la capitale a bouclé deux transferts, dont celui de Lucas Chevalier. Les champions d’Europe se sont enfin entendus avec le LOSC. La formation parisienne suit une stratégie bien précise, où le secret réside dans la volonté claire de rejoindre les Rouge-et-Bleu.

Le mercato a pris feu au PSG ces dernières heures. Après des semaines de négociations, le club de la capitale a enfin réussi à s’entendre avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Le gardien de but s’était mis d’accord avec les Rouge-et-Bleu depuis un certain temps maintenant, et les Dogues auraient enfin donné leur feu vert.

Le PSG suit un plan secret sur le mercato Comme le rapporte AS, le PSG a décidé de piocher en Ligue 1 pour la troisième année consécutive pour se renforcer. Les dirigeants parisiens ont décidé d’aligner 55M€ pour convaincre le LOSC. Les champions d’Europe suivraient une stratégie secrète sur le mercato, qui leur réussit plutôt bien. Le PSG mise en effet sur de jeunes talents qui n’hésitent pas une seule seconde lorsque le club essaye de les recruter.