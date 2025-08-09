Un joueur recale tout le monde pour signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le transfert d'Illya Zabarnyi semble enfin bouclé après de très longues semaines de discussions, le PSG aurait pu être devancé au dernier moment par Newcastle ou Tottenham. Mais l'entourage du joueur a refusé de négocier avec les deux clubs anglais, l'international ukrainien ayant donné son accord au PSG depuis le mois de mai.

Après plusieurs semaines durant lesquelles le PSG n'a pas été très actif sur le mercato, tout va rapidement s'accélérer. Et pour cause alors que le transfert de Lucas Chevalier en provenance du LOSC est bouclé pour 55M€, bonus compris, le club de la capitale s'apprête désormais à annoncer un autre gros transfert.

Accord total pour Zabarnyi... En effet, comme révélé par RMC Sport, Bournemouth et le PSG ont trouvé un accord pour le transfert d'Illya Zabarnyi. Le montant de la transaction s'élève à 60M€ de part fixe auxquels s'ajouteront 3M€ de frais de solidarité et 3M€ en bonus. Une partie de ces bonus est facilement accessible puisque le club anglais touchera 1,5M€ si le PSG remporte la Ligue 1, et l'autre moitié en cas de victoire en Ligue des champions au moins une fois lors des cinq ans du contrat de Zabarnyi.