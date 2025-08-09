Kolo Muani : La grande annonce du PSG !

Alexis Brunet

Cela fait maintenant plusieurs mois que la Juventus de Turin négocie un retour de Randal Kolo Muani. Les dirigeants turinois n’arrivent pas à se mettre d’accord avec le PSG et cela pourrait leur être fatal. En effet, le champion de France a informé la Vieille Dame qu’il discutait également avec d’autres clubs pour l’attaquant de 26 ans.

Où évoluera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? La question a le mérite d’être posée car le PSG ne compte plus sur lui, mais il n’a toujours pas quitté Paris. La Juventus de Turin négocie pour le rapatrier après son prêt concluant en fin de saison dernière, mais il n’y a pas encore d’accord.

Négociations au point mort La Juventus est donc l’option prioritaire pour Randal Kolo Muani, mais cela semble compromis. En effet, d’après le journaliste de TBR Football Graeme Bailey, les négociations entre le PSG et Turin seraient au point mort. « Kolo Muani était pressenti pour rejoindre la Juventus pendant la majeure partie de l'été, mais son entourage a exploré d'autres options ces dernières semaines, les négociations avec le PSG étant au point mort. »