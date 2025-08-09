Des offres arrivent, le PSG prépare un gros transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le PSG attend Lucas Chevalier de pied ferme, le club a fait son choix et privilégiera le Français à la place de gardien numéro 1. Cela amènerait donc Gianluigi Donnarumma à quitter Paris mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'Italien pourrait toutefois susciter l'intérêt de plusieurs clubs en Europe. Le PSG se prépare déjà à recevoir des offres.

Lucas Chevalier s'apprête à débarquer à Paris et l'idée d'une cohabitation avec Gianluigi Donnarumma est largement évoquée. Mais le mercato n'est pas terminé et le portier italien peut quitter la capitale prochainement. Le PSG pourrait être approché dans les prochains jours par plusieurs clubs.

Donnarumma convoité en Europe Parfois pointé du doigt pour ses erreurs, Gianluigi Donnarumma reste un gardien de confiance malgré le choix du PSG. D'après les informations d'ESPN UK, le club de la capitale peut s'attendre à des offres de Chelsea, de Manchester United ou encore de l'Inter Milan. Ces trois clubs ont déjà pu échanger avec Enzo Raiola, l'agent de Donnarumma.