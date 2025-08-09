Chevalier - PSG : Il annonce un gros «souci» !

Alexis Brunet

Incessamment sous peu, le PSG devrait annoncer l’arrivée de son prochain renfort, qui devrait être Lucas Chevalier. Le club de la capitale va donc mettre la main sur un renfort de poids avec l’international français qui a brillé ces dernières années à Lille. Selon Jérôme Alonzo, Mike Maignan a même du souci à se faire pour sa place de numéro un, car le futur Parisien risque de pousser très fort lors des prochains mois.

Le mercato du PSG est sur le point de s’accélérer brutalement. Alors que pour le moment seul le jeune Renato Marin est arrivé de l’AS Rome, il devrait prochainement être rejoint par une recrue de poids. En effet, le club de la capitale est sur le point d’annoncer l’arrivée de son prochain gardien, Lucas Chevalier.

Un transfert à 55M€ Pour faire oublier l’étincelant Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de mettre le paquet. Réputé dur en affaires, le président lillois Olivier Létang a bien accepté de vendre son poulain, mais contre une somme folle. Ainsi, le champion de France a dû s’acquitter d’un chèque de 40M€ avec 15M€ de bonus en plus. Cela fait du portier du LOSC le gardien français le plus cher de l’histoire.