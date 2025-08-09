Transfert à l’OM : Une décision historique avec Greenwood ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, le mercato s’est quelque peu emballé à propos de l’avenir de Mason Greenwood. Alors que l’OM a pourtant déclaré l’Anglais comme intransférable, ça n’a pas empêché le club saoudien d’Al-Nassr de s’intéresser au numéro 10 olympien. Il a même été question d’une possible folie pour s’offrir Greenwood. Que doit alors faire l’OM face à une possible vente qui s’annonce historique ?

Aujourd’hui encore, le record de la plus grosse vente de l’OM est détenu par Michy Batshuayi. En 2016, l’attaquant belge signe à Chelsea pour un montant avoisinant les 40M€. 9 ans plus tard, ce record tient toujours, mais peut-être plus pour très longtemps… En effet, actuellement, de nombreux regards se tournent vers Mason Greenwood. Arrivé l’été dernier de Manchester United, l’Anglais a réalisé une première saison réussie à Marseille. Après avoir lâché 30M€ pour recruter Greenwood, l’OM pourrait bien toucher le jackpot un an après en le revendant.

Un transfert à 100M€ pour Greenwood ? Du côté de l’OM, Mason Greenwood aurait été déclaré intransférable. Mais on le sait, dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Et c’est ainsi que cet été, le club phocéen pourrait finir par lâcher l’Anglais compte tenu de la somme folle que l’Arabie Saoudite pourrait proposer. En effet, selon différents échos, un chèque XXL de l’ordre de 100M€ pourrait être signé afin d’emmener Greenwood à Al-Nassr. Un tel montant est-il justifié pour le numéro 10 de l’OM ? Une somme inférieure suffirait-elle pour vendre l’ancien de Manchester United ou au contraire faudrait-il compter plus de 100M€ ?