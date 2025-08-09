Transfert à l’OM : Une décision historique avec Greenwood ?

Au cours des derniers jours, le mercato s’est quelque peu emballé à propos de l’avenir de Mason Greenwood. Alors que l’OM a pourtant déclaré l’Anglais comme intransférable, ça n’a pas empêché le club saoudien d’Al-Nassr de s’intéresser au numéro 10 olympien. Il a même été question d’une possible folie pour s’offrir Greenwood. Que doit alors faire l’OM face à une possible vente qui s’annonce historique ?
Aujourd’hui encore, le record de la plus grosse vente de l’OM est détenu par Michy Batshuayi. En 2016, l’attaquant belge signe à Chelsea pour un montant avoisinant les 40M€. 9 ans plus tard, ce record tient toujours, mais peut-être plus pour très longtemps… En effet, actuellement, de nombreux regards se tournent vers Mason Greenwood. Arrivé l’été dernier de Manchester United, l’Anglais a réalisé une première saison réussie à Marseille. Après avoir lâché 30M€ pour recruter Greenwood, l’OM pourrait bien toucher le jackpot un an après en le revendant.
Un transfert à 100M€ pour Greenwood ?
Du côté de l’OM, Mason Greenwood aurait été déclaré intransférable. Mais on le sait, dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Et c’est ainsi que cet été, le club phocéen pourrait finir par lâcher l’Anglais compte tenu de la somme folle que l’Arabie Saoudite pourrait proposer. En effet, selon différents échos, un chèque XXL de l’ordre de 100M€ pourrait être signé afin d’emmener Greenwood à Al-Nassr. Un tel montant est-il justifié pour le numéro 10 de l’OM ? Une somme inférieure suffirait-elle pour vendre l’ancien de Manchester United ou au contraire faudrait-il compter plus de 100M€ ?
Un gros pourcentage pour Manchester United !
L’OM pourrait encaisser un très gros chèque en cas de vente de Mason Greenwood. Mais voilà qu’il ne faut pas oublier un détail importante concernant l’Anglais et un possible départ du club phocéen. En effet, l’été dernier, au moment de vendre son attaquant devenu persona non grata de l’autre côté de la Manche, Manchester United avait négocié un gros pourcentage sur une future revente. Aujourd’hui, les versions divergent sur si 40 ou 50% du prix de Greenwood reviendra aux Red Devils. C’est donc forcément à prendre en compte sur la somme réclamée par l’OM pour lâcher son numéro 10.
Alors, que doit faire l’OM pour la vente de Mason Greenwood ?