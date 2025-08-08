OM : Un crack a signé, le transfert surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pas véritablement réputé pour la qualité de son centre de formation, l’OM va prochainement perdre l’un de ses grands talents. Né en 2006 et apparu à en Europa League lors de la saison 2023-2024, Gaël Lafont a décidé de quitter le club marseillais. Le milieu de terrain de 19 ans s’engage définitivement en faveur du Genoa en Serie A.

L’OM connaît un été extrêmement animé. En effet, très ambitieux cette saison, le club phocéen a conclu de nombreuses arrivées sur ce mercato estival. Mais en interne, le club marseillais cherche également à dégraisser son effectif, notamment au niveau de son équipe réserve.

Gaël Lafont vers un départ Au cours du mois de juillet, la Minute OM révélait ainsi que malgré une offre de prolongation proposée par la direction de l’OM, le jeune Gaël Lafont avait repoussé cette dernière. Le milieu de terrain né en 2006 avait fait parler de lui en avril 2024 en entrant en jeu face au SL Benfica en quart de finale d’Europa League. Le média affirmait ainsi que le joueur de 19 ans se dirigeait vers un départ.