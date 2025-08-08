«Supérieur à Donnarumma», le PSG boucle le transfert parfait !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cet été, on s’apprête à vivre un grand changement au PSG. Ayant largement contribué au sacre en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie. Pour le remplacer, le club de la capitale a bouclé l’arrivée de Lucas Chevalier. La question est maintenant de savoir si Paris va y gagner au change et pour Jérôme Alonzo, ça sera bel et bien le cas.

N’étant pas parvenu à trouver un accord avec Gianluigi Donnarumma pour le prolonger, le PSG l’invite désormais à aller voir ailleurs. Le divorce est imminent avec l’Italien, d’autant que l’arrivée de son successeur est imminente. En effet, ce n’est plus qu’une question d’heures avant que le transfert de Lucas Chevalier ne soit officiel. Le gardien du LOSC est donc attendu pour être le prochain numéro 1 au PSG, où il pourrait rapidement faire oublier Donnarumma.

« Donnarumma ? Le divorce est consommé » Ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo a livré son regard sur ce départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier. Pour franceinfo, il a alors confié : « Lucas Chevalier coche toutes les cases, il est bon, il est jeune, il est talentueux, il supporte la pression. Donnarumma ? Le divorce est consommé. Il fallait, pour succéder à cet excellent gardien, un autre excellent gardien. Ce sont deux gardiens très forts sur leur ligne. Ils sont très bons, très proches. La grande différence, celle qui intéressait Luis Enrique, c'est le jeu au pied, évidemment. Si Paris a été champion d'Europe, ce n'est pas grâce au jeu au pied de Donnarumma, c'est grâce à ses arrêts. Lucas Chevalier est très bon gardien sur les relances courtes et moyennes. Il est supérieur à Donnarumma sur le jeu au pied ».