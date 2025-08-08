Le PSG bouleverse le mercato de l'OM, il veut partir !

Alors que Lucas Chevalier est promis au PSG, le LOSC s'active en coulisses pour dénicher son successeur. Parmi les pistes étudiées par les Dogues, il y a Jeffrey De Lange, deuxième gardien de l'OM. Malheureusement pour le club phocéen, le portier de 27 ans est emballé par l'idée d'être titulaire au LOSC la saison prochaine.
Alors que les négociations pour prolonger Gianluigi Donnarumma ont échoué, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se séparer de son gardien numéro un lors de ce mercato estival. De cette manière, le club de la capitale ne verra pas l'Italien partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2026. Un scénario que le PSG a déjà vécu l'été dernier. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid pour 0€ il y a un an.
Chevalier va signer au PSG
Pour assurer la succession de Gianluigi Donnarumma, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a choisi Lucas Chevalier. Alors que la signature de l'international français serait imminente, le LOSC s'active pour dénicher son héritier.
OM : De Lange veut remplacer Chevalier au LOSC
Selon les informations de L'Equipe, le LOSC a plusieurs pistes en tête pour remplacer Lucas Chevalier. D'abord, les Dogues auraient sondé Tottenham pour récupérer Antonin Kinsky sous la forme d'un prêt. Toutefois, les Spurs se montreraient trop gourmands pour le gardien tchèque de 22 ans, qui est intéressé par le projet lillois. Ensuite, la direction du LOSC observe également Jeffrey De Lange. Le deuxième portier de l'OM étant séduit par l'idée d'être titulaire à Lille en 2025-2026. Enfin, les Dogues suivent aussi Ricardo Velho, comme révélé par Foot Mercato. D'après L'Equipe, Farense réclamerait environ 5M€ pour la vente du joueur de 26 ans. Sur ce dossier, l'OM serait à la lutte avec Brest et le Celta Vigo. Reste à savoir qui sera finalement le successeur de Lucas Chevalier au LOSC.