Le PSG bouleverse le mercato de l'OM, il veut partir !

Alors que Lucas Chevalier est promis au PSG, le LOSC s'active en coulisses pour dénicher son successeur. Parmi les pistes étudiées par les Dogues, il y a Jeffrey De Lange, deuxième gardien de l'OM. Malheureusement pour le club phocéen, le portier de 27 ans est emballé par l'idée d'être titulaire au LOSC la saison prochaine.

Alors que les négociations pour prolonger Gianluigi Donnarumma ont échoué, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se séparer de son gardien numéro un lors de ce mercato estival. De cette manière, le club de la capitale ne verra pas l'Italien partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2026. Un scénario que le PSG a déjà vécu l'été dernier. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid pour 0€ il y a un an.

Chevalier va signer au PSG Pour assurer la succession de Gianluigi Donnarumma, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a choisi Lucas Chevalier. Alors que la signature de l'international français serait imminente, le LOSC s'active pour dénicher son héritier.