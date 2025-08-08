Chevalier - Donnarumma : Le PSG a tranché pour ce sujet très sensible !

Alexis Brunet

Jeudi, le PSG a décidé d’accélérer dans le dossier Lucas Chevalier, si bien que le Français est aujourd’hui tout proche de s’engager avec le club de la capitale. Le Lillois viendra prendre la place de Gianluigi Donnarumma, si ce dernier vient à quitter Paris. En effet, pour le moment, l’Italien est toujours un joueur du club de la capitale, qui ne souhaite toutefois pas faire d’alternance si l’ancien joueur de l’AC Milan reste.

Cet été, le PSG ne devrait pas lancer véritablement son mercato avec l’arrivée d’une star offensive, bien au contraire. Tout porte à croire que la prochaine recrue d’envergure du club de la capitale sera un gardien de but et plus précisément Lucas Chevalier. Luis Campos a trouvé un accord avec Lille pour le transfert du Français qui devrait s’élever à 40M€ plus 15M€ de bonus potentiels.

Quid de Donnarumma ? Avant de signer au PSG, Lucas Chevalier a pu discuter avec Luis Campos et Luis Enrique. Même si cela n’est jamais certain avec le coach espagnol, l’international français viendrait à Paris pour être numéro un. Une arrivée qui va donc forcer le champion de France à prendre une décision pour Gianluigi Donnarumma. Pour le moment, l’Italien est toujours Parisien, car son contrat prend fin en juin 2026, mais il est poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens. Aux dernières nouvelles, il aurait d’ailleurs la cote en Angleterre, puisque Chelsea, Manchester United et Manchester City auraient des vues sur lui.