Donnarumma - PSG : «Des tensions» révélées en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien du PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma a vu sa place être largement remise en question, son départ ayant même été évoqué. En effet Lucas Chevalier se rapproche grandement de Paris pour y devenir le gardien numéro un. Le Français pourrait cohabiter avec son homologue italien, une situation qui peut être difficile à gérer pour le PSG. Des tensions pourraient voir le jour.

En réussissant à trouver un accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier, le PSG a fait son choix. Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas quitté le club et pourrait bien rester, même s'il ne joue pas un match. Le club devra faire attention car sa situation pourrait mettre à mal l'équilibre du groupe de Luis Enrique.

Attention aux tensions au PSG Avec l'arrivée de Lucas Chevalier qui se précise, Gianluigi Donnarumma n'a pas fait ses valises et pourrait bien rester à Paris même si le PSG n'a pas prévu d'instaurer une concurrence entre les deux gardiens. L'Italien devrait donc être présent dans l'effectif de Luis Enrique mais ce cas n'est pas simple à gérer. « Il est très apprécié du groupe, de ses coéquipiers. Certains sont déjà émus de voir cette situation. Son traitement va être surveillé. Ne pas le mettre dans le groupe sera le meilleur moyen de créer des tensions » alerte Fabrice Hawkins dans l'After Foot sur RMC.