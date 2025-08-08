Rabiot : Son «frère» signe à l’OM, c’est la folie !

Pierrick Levallet

Après Adrien Rabiot, c’est un autre joueur formé au PSG qui a débarqué à l’OM. Le club phocéen a officialisé l’arrivée de Timothy Weah en prêt avec obligation d’achat en provenance de la Juventus. L’international américain n’a d’ailleurs pas caché sa joie de retrouver le milieu de terrain de 30 ans sur la Canebière.

L’OM est en feu sur le mercato ! Le club phocéen a officialisé sa sixième recrue de l’été avec Timothy Weah. L’international américain a débarqué en prêt avec obligation d’achat en provenance de la Juventus. Le joueur de 25 ans a ainsi retrouvé Adrien Rabiot, qu’il a côtoyé au PSG (où ils ont été formés) et chez les Bianconeri. Il n’a d’ailleurs pas caché sa joie de retrouver le milieu de terrain français.

«Je suis très, très content d'être là» « C'est mon frère ! Je suis content d'être là avec lui. C'est la famille. Je suis très, très content d'être là » a lancé Timothy Weah en conférence de presse ce jeudi soir. Cette réunion risque de ravir Adrien Rabiot, moins le PSG qui va voir deux de ses Titis évoluer chez le grand rival la saison prochaine.