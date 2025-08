OM - Rabiot : Transfert bouclé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM s'apprête à boucler l'arrivée de Timothy Weah, Adrien Rabiot aurait joué un rôle majeur dans ce dossier. Le milieu de terrain français a côtoyé l'ancien joueur du PSG lors de son passage à la Juventus, ce qui aurait eu une influence majeur dans ce feuilleton qui touche à son terme du côté de l'OM.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM a déjà enrôlé cinq nouveaux joueurs à savoir CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Mais c'est encore loin d'être terminé pour le club phocéen qui prépare une nouvelle officialisation dans les prochaines heures.

Weah à l'OM, c'est bouclé En effet, le feuilleton Timothy Weah touche au but. Après de longues semaines de négociation, l'OM et la Juventus sont tombés d'accord pour le prêt de l'international américain. « Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n’arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l’offre n’est pas encore arrivée », confiait récemment Damien Comolli, directeur général de la Vieille Dame. Mais l'offre serait bel et bien arrivée puisque Timothy Weah devrait rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt payant de 1M€ assorti d'une obligation d'achat estimée à 14M€, hors bonus.