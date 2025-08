100M€ : Une star du Real Madrid dit non au PSG !

Depuis plusieurs semaines, le nom de Rodrygo revient inlassablement au centre des rumeurs mercato. Le Brésilien serait déçu de sa situation au Real Madrid et il voudrait partir. Le PSG ferait notamment partie des prétendants pour l’attaquant estimé à 100M€, comme Tottenham. Mais finalement les Londoniens et les Parisiens vont être déçus, car l’ancien joueur de Santos aurait décidé de rester en Espagne.

Pour le moment, le mercato du PSG n’est pas encore véritablement lancé. Le club de la capitale n’a enregistré qu’une seule arrivée, celle de Renato Marin , un jeune gardien de but qui a débarqué en provenance de l’ AS Rome . Par la suite, d’autres transferts devraient toutefois se décanter. On pense bien sûr à l’arrivée d’ Illya Zabarnyi pour qui des négociations existent depuis plus d’un mois mais également à Lucas Chevalier , qui est le grand favori pour succéder à Gianluigi Donnarumma dans les buts.

Deux recrues sont donc attendues, mais le PSG ne devrait pas s’arrêter là. En effet, le club de la capitale aimerait également apporter une légère correction à son attaque en engageant un joueur offensif polyvalent. Dernièrement, c’est le nom de Rodrygo qui avait été cité dans le viseur parisien. Le Brésilien est annoncé sur le départ, car il ne se satisfait pas de sa situation au Real Madrid et il pourrait s’en aller contre un chèque de 100M€. Mais le champion de France n’est pas le seul sur le dossier, puisque Tottenham et Arsenal pensent à lui également.

Rodrygo devrait finalement rester au Real Madrid

À en croire la presse espagnole, Tottenham, Arsenal et le PSG vont malheureusement devoir faire une croix sur Rodrygo. D’après AS, l’attaquant aurait finalement décidé de rester au Real Madrid encore pour une saison au moins et de se battre pour sa place. Reste à voir s’il arrivera à convaincre Xabi Alonso et surtout à passer devant Kylian Mbappé et Vinicius, qui lui barrent pour le moment la route.