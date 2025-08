Départ de Mbappé : Le PSG retente sa chance au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a près d'un an, Kylian Mbappé effectuait ses premiers pas en tant que nouvelle recrue du Real Madrid aux côtés de Vinicius Jr et de Rodrygo Goes notamment. Et alors que la presse évoquait un intérêt du PSG pour le numéro 7 du Real Madrid, c'est le dernier cité qui intéressait le Paris Saint-Germain. Et le feuilleton n'est pas terminé...

Au moment du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain se serait penché sur un Brésilien du vestiaire du club merengue pour combler le vide que le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain allait laisser dans la capitale. Vinicius Jr ? Pas vraiment d'après Fabrice Hawkins.

«Certains avançaient le nom de Vinicius, il n'a jamais été espéré au Paris Saint-Germain contrairement à Rodrygo» Invité à s'exprimer pendant l'After Foot de dimanche soir sur le dossier Rodrygo Goes qui a été cité dans la presse comme éventuelle future recrue du PSG cet été, le journaliste de RMC a dressé le constat suivant. « Rodrygo au PSG ? C'est intéressant parce qu'on en avait brièvement parlé l'été dernier. C'était une piste quand Kylian Mbappé est parti. Certains avançaient le nom de Vinicius par exemple, il n'a jamais été espéré au Paris Saint-Germain contrairement à Rodrygo ».