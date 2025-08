OM : «Ça s’est mal passé», catastrophe avec la prochaine recrue ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM tient sa sixième recrue estivale. Comme annoncé par le journaliste Fabrice Hawkins, l’international américain Timothy Weah, formé au PSG et sus contrat avec la Juventus, devrait rejoindre la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 17M€. Un transfert qui suscite autant d’espoirs que d’interrogations chez les observateurs.

Depuis ses débuts prometteurs au PSG, en passant par le Celtic puis Lille et la Juventus , Timothy Weah n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Formé au poste d’attaquant, l’Américain de 24 ans a vu son profil évoluer au fil des saisons, glissant progressivement vers un rôle plus reculé, jusqu’à être utilisé en tant que piston droit dans des défenses à trois. C’est dans cette position que l’ OM souhaite l’utiliser. Comme annoncé par RMC, Weah devrait rejoindre Marseille sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat estimée à 17M€.

Cette opération laisse sceptique de nombreux observateurs à commencer par Kévin Diaz. « Timothy Weah, ça reste quand même un gros pari sportif. C'est une carte pas du tout sûr, c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à enchaîner. (...) J'ai du mal avec les gars qui sont formés avant-centre et qui finissent arrière droit... Là il était attaquant de pointe et finit piston droit ? Il y a un truc qui s'est mal passé dans la formation. Le dernier c'était Bouna Sarr... Je ne suis pas fan » a confié l’ancien joueur durant l’After Foot.

Weah va devoir prouver ses qualités

Présent à ses côtés sur le plateau, Walid Acherchour ne se montre pas non plus emballé par l’achat de Weah. « Weah a des qualités. Ils veulent le faire jouer à la place de Murillo dans cette fameuse défense à 3 avec l'autoroute A86 pour les latéraux afin d'emmener les ballons pour Greenwood et les attaquants, je demande à voir. C'est un joueur qui a montré son plafond de verre, notamment statistique. C'est pas la recrue qui m'excite le plus du côté de Marseille » a-t-il déclaré.