OM : Accord annoncé, le prochain transfert confirmé en direct !

La sixième recrue de l'OM est connue. Ce dimanche, le club phocéen aurait acté l'arrivée de Timothy Weah. Comme indiqué par le journaliste Fabrice Hawkins, la formation marseillaise devrait dépenser au total près de 17M€. L'international américain de 25 ans devrait être utilisé dans le rôle de piston droit la saison prochaine.

Et de six pour l’OM ! Après CJ Egan Riley, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina et Igor Paixao, le club marseillais aurait bloqué la venue de Timothy Weah. Comme annoncé par le journaliste Fabrice Hawkins, l’international américain, formé au PSG, il devrait débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Elle serait estimée à 17M€.