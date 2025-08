Signature d'Aubameyang : Rupture à l'OM ?

La rédaction

Recrue offensive de dernière minute du mercato estival de l'année 2024, Neal Maupay a joué un peu plus que le rôle de doublure pour lequel il avait été recruté à Everton. Particulièrement apprécié par son entraîneur Roberto De Zerbi et le vestiaire de l'OM, l'attaquant français de 28 ans semble être toutefois poussé vers la sortie par ses dirigeants et fait l'objet de deux offres en dehors du championnat de France. Doit-il après la signature de Pierre-Emerick Aubameyang aller voir ailleurs ? C'est notre sondage du jour !

Neal Maupay était libéré par l'OM à la toute fin du mercato estival de 2024. C'est du moins ce que son post sur X laissait entendre avec une vidéo issue du film des Evadés concernant sa libération d'Everton. Passé de doublure d'Elye Wahi à titulaire avant d'être à nouveau dans l'ombre d'Amine Gouiri pendant la seconde partie de saison dernière, l'attaquant de 28 an assurait lors de la dernière journée de championnat contre le Stade Rennais le 17 mai vouloir continuer à l'Olympique de Marseille. « On n'est pas là pour parler de contrat, il faut demander aux personnes concernées. Mais en tout cas, je suis très heureux ici. Et si tout va bien, je serai Marseillais dans les prochains jours ou semaines ».

Maupay poussé vers la sortie Le 8 juin dernier, le10sport.com confirmait la tendance dessinée par Foot Mercato concernant l'approche du RC Lens pour l'attaquant français. Néanmoins, la réponse de Neal Maupay avait été sans appel : en aucun cas il ne prévoyait de quitter l'Olympique de Marseille et sa cité phocéenne. Une grande partie du mercato est passée et Pierre-Emerick Aubameyang est depuis arrivé, un attaquant supplémentaire donc en plus d'Igor Paixao. De quoi commencer à faire réfléchir Maupay qui a certes la cote dans le vestiaire et auprès du staff technique de Roberto De Zerbi. Néanmoins, le10sport.com voua a dévoilé ce dimanche 3 août que les dirigeants de l'OM ne sont pas contre une fin de leur collaboration.