Transferts : Un grand nom refuse une fortune pour l’OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour à l’Olympique de Marseille pour deux saisons, Pierre-Emerick Aubameyang a été officiellement présenté à la presse ce vendredi. L’attaquant gabonais, âgé de 36 ans, a tenu à clarifier les conditions de son retour et les raisons profondes qui l’ont poussé à dire oui à l’OM, malgré des offres alléchantes venues d’ailleurs.

Parti de l' OM à l'été 2024 pour tenter l'expérience saoudienne avec Al-Qadsiah , Pierre-Emerick Aubameyang n’aura mis qu’un an avant de revenir sur la Canebière . Son passage express au Moyen-Orient n’a en rien entamé les liens qu’il entretenait avec Marseille , comme il l’a lui-même expliqué. « Depuis que je suis parti, j’ai toujours gardé de bons contacts, que ce soit avec les dirigeants ou avec les joueurs. […] On avait eu une petite discussion en janvier avec Medhi Benatia », a-t-il confié lors d’une conférence de presse organisée vendredi.

L’été venu, ce sont Medhi Benatia et Pablo Longoria qui ont relancé le dossier. « Ils n’ont pas eu besoin de me convaincre longtemps. J’ai suivi la saison, les matchs. Ça a été assez rapide », a-t-il poursuivi. Mais ce retour ne s’est pas fait sans tentation. Interrogé sur les offres reçues, l’ancien joueur d ’Arsenal n’a pas esquivé.

« J'ai eu de très bonnes offres »

« Oui, c’est vrai, j’ai eu de très bonnes offres, non seulement d’Arabie Saoudite, mais aussi d’autres pays du Moyen-Orient, et même de quelques clubs en Europe. » Pourtant, Aubameyang a privilégié le maillot blanc et bleu. « Ça a vraiment été un choix du cœur, parce que j’ai vécu ici des choses extrêmement fortes. Et voilà, ce sont des choses, comme on dit, qui ne s’achètent pas. » Le buteur gabonais l’a aussi admis : il a fait des efforts financiers pour revenir à l'OM. Un geste fort, à l’image de son engagement pour le projet marseillais.