Aubameyang : Un départ de l’OM déjà annoncé ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang va donc apporter de la concurrence dans le secteur offensif. Alors que le Gabonais est attendu pour être la doublure d’Amine Gouiri, il peut également évoluer dans le couloir gauche. Les places seront donc très chères à Marseille. Ce qui pourrait être fatal à Jonathan Rowe ?

« Est-ce qu’il va rester au club ? »

Compte tenu de cette concurrence, l’avenir de Jonathan Rowe pourrait donc s’écrire loin de l’OM. Lors de L’After Foot, Walid Acherhour a expliqué concernant le Britannique : « La question que je me pose avec Jonathan Rowe c’est : est-ce qu’il va rester au club ? Aubameyang est capable de jouer à gauche, Paixao, tu as mis 35M€, c’est pour qu’il joue et le développer. Je sais que Rowe a un gros marché en Italie, en Premier League. Il a une cote ».