Mercato : Quatre renforts à l’OM, c’est validé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi affiche une grande satisfaction quant à l’intégration rapide de ses nouvelles recrues à l’OM. Après plusieurs matchs amicaux où l’équipe a montré des progrès dans le jeu et l’attitude, le coach italien salue notamment les performances d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Pierre-Emerick Aubameyang.

À l’approche de la reprise de la saison, l’ OM poursuit sa phase de préparation avec l’objectif clair d’affiner son collectif et ses automatismes. Après la rencontre face au FC Séville ce samedi soir (1-1), Roberto De Zerbi a dressé un bilan positif, tout en insistant sur les axes d’amélioration, notamment en termes de création offensive et de maîtrise défensive. Avec un groupe profondément renouvelé, le techniciende l' OM a vu ses recrues s’intégrer rapidement, preuve d’une bonne dynamique à exploiter.

De Zerbi annonce une jolie surprise

« Medina peut jouer dans l’axe lorsqu’on évolue à quatre derrière, ou occuper un rôle plus excentré dans une phase de possession à trois. Il est différent de Garcia et Murillo, et il a une mentalité tellement positive qu’il pourrait jouer n’importe où » a-t-il déclaré. Mais selon lui, la jolie surprise vient d’Egan-Riley. « CJ est une très belle surprise. Il montre de très bonnes choses. Puisque Medina sera suspendu pour le premier match de championnat contre Rennes, CJ devrait jouer en défense centrale contre Aston Villa pour gagner du temps de jeu et se préparer » a confié le coach de l’OM. Prometteur avant le dernier match de préparation face à Aston Villa le 9 août prochain.