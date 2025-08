Mercato : Le coup de pression dans le vestiaire de l'OM !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’OM a concédé le match nul face au Séville FC en amical (1-1). Roberto De Zerbi continue d’incorporer peu à peu ses nouvelles recrues au sein de son système, alors que les dirigeants se sont montrés ambitieux sur le mercato. Pierre-Emile Höjbjerg n’a d’ailleurs pas hésité à prévenir les nouvelles têtes à Marseille.

Qualifié pour la Ligue des Champions après sa belle deuxième place en Ligue 1 la saison dernière, l’OM se devait de se montrer ambitieux sur le mercato estival. Et clairement, les dirigeants du club phocéen n’ont pas fait les choses à moitié. Avant la reprise, Marseille a déjà conclu les arrivées de six joueurs, avec Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, et enfin Igor Paixão.