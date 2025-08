Transfert à 33M€ : L’OM change totalement ses plans !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début du mercato, l'OM a beaucoup recruté et notamment en défense centrale. Le club a accueilli Facundo Medina et CJ Egan-Riley mais n'en a pas terminé puisque c'est maintenant Joel Ordóñez qui est visé. Le jeune Equatorien est estimé à 33M€ et est une réelle priorité du club, quitte à oublier son plan initial de trouver un gaucher.

Jeune défenseur de 21 ans, Joel Ordóñez a pris une autre dimension au cours de la dernière saison où Bruges a réussi à se frayer un chemin jusqu'en huitièmes de finale. L'Equatorien a vu sa cote monter en flèche et l'OM pourrait réaliser une grosse opération en le recrutant. Il est clairement dans le viseur même s'il n'est pas gaucher, une caractéristique qui faisait partie des principaux critères auparavant.

Joel Ordóñez bientôt à l'OM ? Ces derniers jours, le dossier Joel Ordóñez a pris une nouvelle tournure puisqu'il se rapproche de plus en plus de Marseille. Le joueur de 21 ans serait d'accord pour une arrivée prochainement, il faut donc attendre un accord. « Ils sont toujours dessus et ils essayent de se mettre d’accord avec Bruges, mais c’est bien évidemment une priorité dans ce mercato » confirme Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.