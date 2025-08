Mercato - PSG : Un transfert de dernière minute déjà annoncé ?

Joueur majeur du titre du LOSC en 2021, Renato Sanches avait alors convaincu le PSG et notamment Luis Campos de miser sur lui. Malheureusement, à Paris, le milieu de terrain n’a pas réussi à rayonner et il a donc été prêté à deux reprises. Il devrait d’ailleurs encore quitter le champion de France cet été, sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif, mais cela pourrait se jouer dans les derniers instants du mercato.

Quid de Renato Sanches ?

Parmi les indésirables du PSG, on retrouve notamment Renato Sanches. Le Portugais sort de deux prêts plutôt ratés, à l’AS Rome et au Benfica Lisbonne, et le champion de France ne compte pas sur lui pour l’avenir. D’après les informations de L’Équipe, le milieu de terrain aurait encore des problèmes physiques et il n’aurait pas beaucoup de prétendants pour le moment. Son transfert pourrait toutefois se décanter dans les derniers instants du mercato.