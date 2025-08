Transfert à 138M€ : Tout est relancé pour le PSG ?

Depuis des semaines, la Juventus de Turin tente de faire venir Randal Kolo Muani. Les dirigeants turinois pourraient toutefois être coiffés au poteau par une formation anglaise. En effet, Newcastle penserait également au Français en cas de départ d’Alexander Isak pour qui les Magpies ont déjà refusé une offre de 138M€ de la part de Liverpool.

Pour le moment, le PSG n’est pas le club le plus actif sur le mercato. Dans le sens des arrivées, le champion de France n’a accueilli que le jeune Renato Marin et ce n’est guère mieux dans le sens des départs. Le seul Milan Škriniar s’est engagé avec Fenerbahçe contre un chèque de 10M€ et plusieurs indésirables sont encore à Paris.